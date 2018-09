Laura Pausini show, la cantante sbrocca (ancora) dal palco: "Tu scop*** tutte"

Laura Pausini vera rockstar. La grintosissima paladina del "La tengo como todas" non si risparmia mai sul palcoscenico, tanto da lasciarsi andare, durante i concerti, anche a fuoriprogramma, battute e sfoghi rivolti a persone che le hanno rifilato qualche torto.

Verace e schietta, mercoledì, dal palco di Milano, l'ultimo show: "Io non ho avuto compagnia mentre tu scop**i tutte", è sbottata. Mistero sul diretto interessato, che ipotizziamo essere un misterioso cavaliere con cui non deve essere rimasta in buoni rapporti. La clip, ripresa da uno spettatore del pubblico, ha fatto inevitabilmente il giro della rete. Perché Laura piace così: genuina. Da sempre.