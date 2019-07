Laura Pausini fa salire la figlia Paola sul palco e duetta con lei durante un concerto

Laura Pausini sta girando l’Italia insieme a Biagio Antonacci per un tour che li vede protagonisti insieme sul palco. Durante la tappa a Pescara, la cantante ha fatto salire sul palco anche la figlia Paola, avuta nel 2013 dal compagno Paolo Carta, per duettare insieme sulle note di “Primavera in anticipo”.

Sul web si trovano diversi video del duetto tra madre e figlia, girati dai fan entusiasti che erano presenti al concerto.

La piccola Paola aveva già raggiunto mamma Laura sul palco per un altro concerto, a Torino, e quella volta avevano cantato insieme “Non c’è”.

La stessa Laura Pausini ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale un video girato a Pescara con un montaggio dei momenti che l’hanno vista insieme a Paola: “Un concerto indimenticabile”, ha scritto la cantante su Facebook.