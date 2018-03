Laura Pausini è tornata e si vede: "fatti sentire" in vetta alla classifica

“Fatti sentire” è questo il titolo dell’ultimo album di Laura Pausini in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana. La cantante romagnola aveva presentato alla stampa il suo capolavoro discografico durante un volo Milano-Roma. Oggi, per questo successo ringrazia i fan dalla sua pagina Instagram pubblicando la classifica delle vendite dal 16 al 22 marzo.

La conferenza stampa a bordo del volo Milano-Roma

“Viaggio su questo aereo normalmente volevo farvi entrare nel mio mondo. Il disco che vi sto per presentare non è autobiografico, ma ogni storia di queste 14 canzoni racconta cose che sono successe anche a me. Si chiama 'Fatti sentire' perché è un invito che voglio fare a me stessa e alle persone che ascoltano la mia musica. Sembriamo forti, ma non siamo esattamente sempre così. E' un invito a essere coraggiosi, ad andare avanti ed essere noi stessi senza avere paura dei giudizi, e lo dice una persona che da quando si sveglia fino a quando non va a dormire viene giudicata. Ho cercato, sbagliando, di proteggermi facendo il possibile per piacere a chi mi giudicava male. In questi 25 anni ho trovato in me questa debolezza, sono fragile sotto questo punto di vista. Spesso voi avete scritto che sono molto forte e coraggiosa, non è così. Lo sono sul palco, ma appena scendo bastano 5 gradini per farmi sentire fragile e insicura”.