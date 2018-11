Nuovo grande successo per Laura Pausini, la prima cantante italiana a vincere il Latin Grammy Award nella categoria 'Best Traditional Pop Vocal Album'.

La consegna è avvenuta a Las Vegas poche ore fa, durante la celebre giornata dedicata ai più importanti riconoscimenti dell'industria della musica latina.

La cantante 44enne si è aggiudicata il Premio per il disco 'Hazte Sentir', versione spagnola dell'album 'Fatti sentire' (Atlantic / Warner Music) che è entrato nella top ten delle classifiche internazionali degli album più venduti.

La categoria 'Best Traditional Pop Vocal Album' è stata inserita nei Latin Grammy Awards nel 2012 e agglomera le precedenti divisioni in 'Best Female Pop Vocal Album', 'Best Male Pop Vocal Album' e 'Best Pop Album by a Duo or Group with Vocals', accrescendo così il valore di questo nuovo Grammy.

Con questo premio Pausini nella sua carriera ha collezionato ben 4 Latin Grammy Awards.

Laura Pausini trionfa ai Latin Grammy Awards: la dedica

"Non trovo le parole per esprimere il mio stato d'animo nel ricevere questo Award per il mio album 'Fatti sentire' - ha commentato Pausini da Las Vegas - Il significato dietro a questo titolo è 'fai quello che sei senza vergognarti mai' e festeggiare i miei 25 anni di carriera con questo meraviglioso premio mi dà i brividi soprattutto per il significato che ha. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone che si sentono fragili e insicure, non rispettate. L'album è un invito a sentirsi forti, a non cambiare mai per piacere agli altri. Dobbiamo essere chi siamo e chi vogliamo senza temere il giudizio altrui. Grazie ai miei produttori e autori, il mio management in Europa e America, le mie ragazze degli uffici stampa, il mio staff. Avervi nella mia vita conta moltissimo e mi aiuta ad esprimere ciò che sono".