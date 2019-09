Laura Pausini: "Il mio profilo Instagram è stato hackerato"

Attacco hacker al profilo Instagram di Laura Pausini. La cantante di Faenza, tra le voci più importanti della musica italiana all'estero, è rimasta vittima di quello che appare come un vero e proprio attacco informatico ai danni della sua pagina personale sul social, dove conta quasi tre milioni di follower.

Il suo ultimo post Instagram ha lasciato interdetti molti dei suoi follower: "Sto regalando iPhone e molto altro", si leggeva; poi sulle 'storie' si sono susseguiti annunci più dettagliati riguardanti smartphone, laptop, smartwatch e anche automobili. Lungi dal trattarsi di uno scherzo o di di una trovata dello staff della cantante, in seguito è stato chiarito che si è trattato di un vero e proprio hackeraggio.

Lo staff che segue la comunicazione della cantante ha fatto poi sapere attraverso un tweet che sta lavorando affinché il problema possa essere risolto nel più breve tempo possibile, così da consentire all'artista di riprendere il controllo dell'account.

Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile.



Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it.



LPSTAFF.