Laura Pausini, sorpresa alla fine del tour: l'annuncio

"Ho una bellissima notizia di cui oggi posso finalmente parlarvi... In parte!", così Laura Pausini annuncia su Facebook la sorpresa per il gran finale del suo "Fatti sentire - Worldwide Tour 2018". "Tutti quelli che saranno con me a Roma - si legge ancora nel post - al Palalottomatica il 31 ottobre, assisteranno ad una grande sorpresa per festeggiare Halloween insieme, quindi... Stay tuned e siate pronti per un finale da paura".

Dopo il grande debutto al Circo Massimo in due serate storiche per la musica italiana, il live trionfale al Radio City Music Hall di New York a conclusione di un tour oltreoceano di enorme successo tra Nord e Sud America e una serie impressionante di sold out della leg italiana, Laura Pausini è arrivata alle ultime date del tour (Firenze, Padova, Bologna, Torino e Roma). Grande party live a tema Halloween, dunque, per l'ultima tappa.

Da poco nominata ai Latin Grammy Awards 2018, Laura nei suoi 25 anni di carriera ha messo a segno un record dopo l'altro: è stata la prima donna a esibirsi a San Siro nel 2007, la prima italiana in tour negli stadi nel 2016, la prima donna in assoluto a cantare sul palco del Circo Massimo e la prima cantante italiana a vincere un Grammy Award nel 2006.

Quello del 31 ottobre sarà uno spettacolo senza precedenti: oltre due ore e mezza tra geyser, fontane luminose, coriandoli e streamers con scenografie a tema Halloween e atmosfere suggestive, dove Laura canterà i brani tratti da "Fatti sentire", il suo ultimo album di inediti pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo e i suoi indimenticabili successi.

Sul palco insieme a Laura Pausini una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; al pianoforte Fabio Coppini; alle percussioni Ernesto Lopez; alla batteria Carlos Hercules; alle tastiere Andrea Rongioletti; al basso Roberto Gallinelli. Ai cori, cinque voci straordinarie: Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D'Ulisse, già sul palco di Pausini Stadi 2016.

A conclusione del tour, sabato 3 e domenica 4 novembre a al PalaSele di Eboli verranno recuperati i due concerti sold out rimandati a fine settembre.