One Love, Le Donatella rilanciano la dance Anni '90

Tuffo nel passato per Le Donatella. Dopo il successo della hit estiva 'Scusami se esco' (1 milione di views su YouTube), le gemelle più famose della musica italiana tornano da oggi venerdì 25 ottobre, con il nuovo brano 'One Love', disponibile in radio e in digitale e caratterizzato da un sound dance anni Novanta.

Giulia e Silvia Provvedi, classe 1993, nate ad X Factor ed apprezzate anche dal pubblico televisivo dopo le esperienze all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, sono pronte a lanciare la prossima tendenza della stagione musicale in corso. ‘One Love’ nasce con lo scopo di catapultare il pubblico negli incredibili anni 90; il sound dance ricorda le sonorità che hanno accompagnato l’infanzia di molti. Divertirsi, ballare, innamorarsi e scatenarsi, queste sono le prerogative del nuovo singolo che Le Donatella vogliono portare al loro pubblico attraverso il nuovo tour invernale che verrà comunicato sui canali social del duo. Un regalo ai nostalgici degli anni d’oro, attraverso il sound del passato ed una metrica e testo attuale.

‘One Love’ è prodotto da A35 Records, distribuito da Artist First e scritto da Le Donatella con Jacopo Ettorre (autore già al lavoro con artisti come Benji & Fede, Shade, Annalisa e Fedez, nonché autore del successo estivo ‘Scusami ma esco’). Il videoclip prodotto in Italia da UnoZeroZeroUno ha la regia e direzione artistica di Mommo Sacchetta.