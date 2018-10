Negramaro, Lele Spedicato dimesso dall'ospedale: ora farà riabilitazione

I Negramaro tirano un sospiro di sollievo. Lele Spedicato, chitarrista della band, ha lasciato questa mattina il reparto di Rianimazione del "Vito Fazzi" di Lecce per essere trasferito in ambulanza in un centro specializzato di Roma dove seguirà un intenso percorso di riabilitazione e recupero dall'emorragia cerebrale che lo ha colpito poco più di un mese addietro.

Il 37enne originario di Veglie ha fatto registrare progressi evidenti tanto da convincere i medici della struttura leccese che fossero maturate tutte le condizioni di sicurezza necessarie al trasferimento. Spedicato è stato ricoverato il 17 settembre, dopo essere stato trasportato con urgenza dal personale del 118. Quel giorno l'artista si era risvegliato con un forte mal di testa e le sue condizioni erano rapidamente peggiorate fino alla perdita di coscienza. La Tac cui era stato subito sottoposto aveva confermato i sospetti: si trattava di una emorragia.