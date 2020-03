Leo Gassman: "I miei genitori non mi hanno fatto sentire il peso del cognome"

Gassman. Un cognome importante, anche se lui è riuscito a farsi conoscere - prima a 'X Factor', poi a Sanremo Giovani, dove è uscito da vincitore - semplicemente come Leo.

Un'umiltà come poche se ne trovano in questo ambiente, trasmessa prima di tutto dai suoi genitori (Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz). Il cantautore ne ha parlato con Caterina Balivo a 'Vieni da me': "I miei genitori sono stati molto intelligenti e non mi hanno mai fatto sentire il peso del mio cognome".

All'obiezione della conduttrice che a volte sono gli altri che potrebbero pensare che sia raccomandato, Leo ha risposto: "Io sono cresciuto con tanto amore, e penso che quando passi una certa fascia di età e quei commenti negativi ancora non ti sono arrivati, poi sei più preparato a fronteggiarli perché hai gli strumenti per farlo. I miei mi hanno sempre dato la possibilità di avere il tempo, che è il regalo più bello che si può fare a una persona: fino a 18 anni mi hanno impedito di provare a fare qualsiasi cosa che potesse farmi notare a livello nazionale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati