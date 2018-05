Liberato annuncia la data di un nuovo concerto a Milano: è già delirio per i fan

“Nove giugno Milano Liberata”. La scritta bianca comparsa su un fondo nero accompagnata da una rosa è l’immagine postata sulla pagina Facebook del rapper senza volto “Liberato”. Lui, uno dei fenomeni musicali del momento, continua a suscitare curiosità e sorpresa tra i tantissimi fan che lo seguono e che attraverso le sue canzoni si lasciano emozionare. Sono in tanti anche a tentare lo scoop, associando il nome di Liberato ad altri nomi del panorama musicale partenopeo. Ma fino ad ora senza alcun successo. Il successo di Liberato oscurerà quello di altri rapper italiani?

Il concerto gratis sul lungomare di Napoli

Con la stessa modalità Liberato aveva annunciato anche il concerto gratuito dello scorso 9 maggio a Napoli. Un preavviso molto più ridotto per i fan campani che alla lettura del post “Nove maggio, Napoli, lungomare, tramonto, gratis” non avevano nutrito più alcun dubbio sull’organizzazione dell’evento spettacolo. Il concerto, infatti, ha raccolto su uno dei lungomare più belli d’Italia, oltre 20mila presenze; Liberato è arrivato sul palco via mare, su un gommone con altre persone vestite allo stesso modo: una felpa nera con la scritta bianca “Liberato” e la testa coperta da un cappuccio.

Il 9 giugno la storia si ripete a Milano

All’indomani del recente successo, Liberato, definito da molti un prodotto di marketing ben riuscito, ha annunciato un nuovo appuntamento. Non è la prima volta però che Liberato si esibisce a Milano: ha debuttato qui lo scorso anno durante il “Mi ami Festival”.