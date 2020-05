Ligabue, festa social per i 30 anni di carriera. Il fratello: "Così lo ricordo agli inizi" (VIDEO)

Più di 250mila visualizzazioni e oltre 2000 commenti per i festeggiamenti social dei 30 anni di carriera di Luciano Ligabue, iniziata con l'album 'Ligabue', uscito proprio l'11 maggio 1990. Un video dalla 'quarantena' pubblicato dal cantante, con barba e capelli lunghi, per ringraziare i fan che lo hanno accompagnato dall'11 maggio 1990 ad oggi.

"Oggi ricorrenza importante perché proprio oggi 30 anni fa, usciva questo", esordisce il Liga nel video mostrando la copertina di 'Ligabue'. "Per me questo non è solo un album, o il primo album, ma è una porta che si è aperta impensabilmente 30 anni fa permettendomi di vivere questi 30 anni speciali, stupendi. Per cui - prosegue - non posso che ringraziarvi veramente di cuore. Questi giorni ovviamente l'emozione è tanta perché è impossibile non far venire a galla dei ricordi, così tanti ricordi, che popolano questi 30 anni. Ed è per questo motivo che oggi vorrei insieme a voi soffiare su queste 30 candeline per un compleanno che ha a che fare con un album ma che soprattutto ha a che fare con 30 anni meravigliosi. Grazie veramente tanto per avermeli permessi", conclude il rocker di Correggio.

La dedica del fratello Marco

A stretto giro arriva, tra i commenti, una dedica affettuosa del fratello Marco, anch'esso musicista. "Era l'11 maggio 1990 quando partiva il viaggio musicale di mio fratello - si legge - In quei giorni gli occhi brillavano di stupore e nessuno di noi immaginava quanto 'Balliamo sul mondo' avrebbe stravolto le nostre vite. Tra i ricordi più vividi: le tante ore passate con l'orecchio incollato alla radio per ascoltare i primi passaggi nell'etere; i primi correggesi curiosi che passavano davanti a casa nostra per capire se era proprio Luciano quello che andava in onda su videomusic; i miei genitori che chiedevano continuamente cosa stava succedendo intorno a Luciano e io che, da totale inesperto di certi meccanismi musicali, improvvisavo risposte; i primi look curiosi e al limite del "tamarro" del fratellone (che nel tempo ho pure provato a copiare); Luciano sono stati trent'anni magici. Dall'Atlantide all'Everest un posto per noi ce l'hai regalato proprio tu. Un posto bellissimo".