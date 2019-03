Dall'Isola alla radio, Luca Vismara lancia il nuovo singolo 'Nel bene e nel Mare'

Mentre Luca Vismara è sull'Isola dei Famosi, in Italia esce la sua nuova canzone 'Nel Bene e Nel Mare', una ballata intima sulla brusca fine di un amore. Cosa succede quando si è costretti a lasciar andare via l’altro senza esserne pronto? “E’ bastata un’onda per portarti via” è la considerazione amara dell’autore, costretto a rimanere inerme di fronte ai comportamenti della sua metà, ma intenzionato a portare con sé i ricordi più belli dei momenti vissuti insieme. Proprio come se la conclusione della love story non fosse mai arrivata.

“Nel bene e nel mare - spiega Vismara, che ne è autore ed interprete - è la canzone a cui tengo di più di questo album. L’ho scritta di getto in una di quelle notti d’estate in cui ti si affollano i pensieri. Dalla mia finestra guardavo il mare così agitato a riva ma calmo all’orizzonte e mi ci riflettevo”. Prodotto da mediaMai, la produzione esecutiva è di Faco, mentre la distribuzione è curata da Artist First.

Il nuovo album 'A-mare'

Il brano è contenuto nell’album d’esordio di Luca Vismara, 'A-MARE', disponibile dal 22 marzo in digital download e sulle piattaforme streaming. La produzione esecutiva è di Faco, la distribuzione è curata da Artist First. Una raccolta di canzoni pop, che mescola ballate a pezzi più movimentati, racchiusa da un romantico fil rouge: il mare, inteso come luogo di ‘impeto e tempesta’ ma anche di pace e intimità. Il primo singolo estratto dall’album è stato “Isola”, che vanta la collaborazione delle autrici Eva Calvani e Giulia Duchi e del compositore Matheo Techer del Berklee College of Music di Boston.

Chi è Luca Vismara, la biografia



Luca Vismara nasce il 1º gennaio 1992 a Monza.



La madre, vincitrice dello Zecchino d’Oro nel 1964 con la canzone Il Pulcino Ballerino, gli trasmette la passione per la musica. Una passione che si accompagna ad una smodata voglia di viaggiare ed esplorare territori sempre nuovi.



Nell’avanguardistica Scandinavia muove i primi passi nel mondo della musica. Nel 2014 esce il primo singolo In My Arms che, pubblicato autonomamente, raggiunge in sole 24 ore la top5 di iTunes in Novergia, Svezia, Danimarca. Nel marzo dello stesso anno Universal Music Norway inserisce Luca con la sua “In My Arms” (insieme ad artisti del calibro di Katy Perry, Miley Cyrus, Mika) nella compilation "Hits For Kids 32".



Dopo la pubblicazione di altri singoli, nel 2017 prende parte alla diciassettesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Nella primavera del 2018 conquista i primi posti della classifica Viral Italia di Spotify. Nel luglio 2018 Luca Vismara canta The One, singolo estivo che lo riporta ai vertici di Spotify.



Ad arricchire il suo background musicale anche le collaborazioni con il Maestro Beppe D’Onghia, storico produttore di Lucio Dalla, e con il duo di producer Merk & Kremont.

Oggi è naufrago nel reality show di Canale 5 L'Isola dei Famosi.