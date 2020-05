'Dove sei pt. 1' di Lucio Leoni, in un album la ricerca di se stessi tra accettazione e rifiuto

Un lavoro che si presenta già dal titolo senza punti interrogativi né esclamativi, bensì solo con la consapevolezza di essere qui, adesso. È 'Dove sei pt. 1', prima parte del nuovo lavoro discografico di Lucio Leoni, uscito l'8 maggio ed anticipato dal singolo 'Il Sorpasso', in attesa del secondo capitolo in arrivo in autunno. "Dove sei è un dato di fatto e ognuno di noi lo sa per sé, forse - spiega in una nota l'artista romano - Non è una domanda, tantomeno un imperativo, piuttosto una presa di coscienza nonostante non sia facile né scontato capire dove si è, perché il dove non è uno spazio solo fisico ma anche temporale e anzi, a dirla tutta, forse non è neanche uno spazio".

Brillante, eclettico e visionario, Leoni spazia, con ironia e fantasia, dalla tradizione popolare al rap, dal folk alla canzone d’autore, approdando a uno stile proprio che sintetizza poesia, teatro canzone e sperimentazioni sonore. L'ultimo disco contiene i primi otto brani di un corpus di 16, che si immergono nel dove del tempo e dello spazio. Una sorta di capitolo finale di una trilogia iniziata con 'Lorem Ipsum (gli spazi comunicativi)' seguito da 'Il Lupo Cattivo (il bosco da attraversare)'. Un approccio musicale che si affida più alle improvvisazioni e ai canovacci che alle partiture, che guarda al mondo dello spoken word e delle poetry slam. "Alcuni passaggi dell’esistenza sono più difficili di altri - si legge ancora - uno in particolare nell’arco di una vita, quello che porta alla presa di coscienza dell’essere adulti. L’accettazione di se stessi e il rifiuto, il contatto e la distanza tra “quello che avrei voluto essere” e “quello che sono oggi” a volte spaventa, immobilizza, ma continua a porre domande. Ed è questa la vera urgenza che spinge questo disco: continuare a chiedere, a chiedersi, a cercarsi senza per forza la necessità di trovarsi, almeno non in un dato luogo o in un dato momento".

'Dove sei pt.1', la tracklist

1) Il fraintendimento di John Cage

2) Il sorpasso feat. Cuba Cabbal

3) San Gennaro

4) Dedica feat. Francesco Di Bella

5) Treno

6) Le mongolfiere

7) L’atomizzazione

8) Mi dai dei soldi feat. Andrea Cosentino

