Lutto nel mondo della musica, muore il grande paroliere: il triste post di Ramazzotti

E’ scomparso, all’età di 70 anni Adelio Cogliati, uno dei più grandi parolieri del panorama musicale italiano. Fu autore dei più grandi successi di Eros Ramazzotti, da ‘Una storia importante’, a ‘Adesso tu’, da ‘Più bella cosa’ a ‘L’Aurora’.

Grande punto di riferimento anche per altri artisti di fama nazionale e internazionale, di ieri e di oggi, come Caterina Caselli, Marcella Bella, Iva Zanicchi, Loretta Goggi, Anna Oxa, fino a Giorgia. Ha contribuito anche ai testi dei Ricchi e Poveri e ha lavorato ad alcuni testi di Luciano Pavarotti. ‘Un grande’ nel panorama musicale nostrano, insomma.

A salutarlo con affetto sui social, è stato per primo Eros Ramazzotti:

"Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il “paroliere” di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù".