L'attacco di Vladimir Luxuria a Fedez per la canzone 'Le feste di Pablo'

'Le feste di Pablo' è la canzone che Fedez ha lanciato in questi tempi di quarantena insieme alla collega Cara. Un nuovo brano arrivato circa un anno dopo l'ultimo album e, quindi, al termine di una pausa dalle scene musicali. Ma c'è chi non gradisce. Si tratta di Vladimir Luxuria, attivista LGBT, che si mostra perplessa rispetto al verso "Mi dà una busta tipo quella della spesa/Pablo sei un pacco tipo tipa con la sorpresa".

Luxuria si indigna su Twitter: "Nel brano di Fedez e Cara 'Le feste di Pablo' - scrive - si allude alle trans 'Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa': è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci".

Molti i commenti dei fan, alcuni a sostegno di Luxuria, altri che 'difendono' il rapper. "Fedez non è De Andrè", scrive qualcuno. "E chi lo raggiunge Faber?", aggiunge un altro. Ma c'è chi obietta: "Non credo sia stato fatto apposta per denigrare", e ancora "E' un tipo di linguaggio, uno stereotipo semplicistico che non ha una volontà crudele", assicurano alcuni utenti, abituati a navigare in rete.

E Fedez? Al momento tace. Il rapper, che sta vivendo l'isolamento domestico insieme alla moglie Chiara Ferragni e al figlio Leone, non ha ancora ritenuto opportuno intervenire sulla questione. Ma, considerata la sua schiettezza, siamo certi che la replica non tarderà ad arrivare.

Nel brano di #Fedez e #Cara “Le feste di Pablo” si allude alle #trans “Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa”: è vero, noi trans sappiamo sorprendervi con la nostra umanità per coloro che hanno la sensibilità artistica di raccontarci come fece De André e non di denigrarci — vladimir luxuria (@vladiluxuria) April 16, 2020