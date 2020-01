Madonna, annullato il concerto di Lisbona 45 minuti prima

Nuovo 'record' per Madonna, che ha annullato un altro concerto e questa volta con soli 45 minuti di preavviso. Saltata la tappa al Teatro Coliseu di Lisbona, come ha annunciato la stessa cantante con un video in cui, seduta su un pianoforte, beve un bicchiere di Porto: "Grazie ancora Lisbona! Scusate ho dovuto annullare stasera ma devo ascoltare il mio corpo e riposare".

Sale così a otto il numero totale di date annullate delle 93 previste. Madonna ha poi scherzosamente aggiunto: "Quel bianco Porto mi ha fatto passare il resto dello spettacolo! Ci vediamo martedì incrociamo le dita", mostrando il video di un momento di riscaldamento prima di uno spettacolo di qualche giorno prima.

Una e-mail inviata alle 19:45 di domenica sera informava intanto i possessori del biglietto del 19 gennaio che la popstar non sarebbe apparsa sul palco alle 20:30 come previsto. Madonna ha nuovamente citato un infortunio come ragione della cancellazione del concerto e pare si tratti di un legamento del ginocchio strappato.