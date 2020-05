Madonna guarita dal coronavirus dona più di un milione di dollari alla ricerca

Madonna è guarita dal coronavirus e ha voluto partecipare attivamente con una cospicua donazione di 1.1 milioni di dollari alla ricerca di una cura. “Sono onorata”, ha scritto la pop star a corredo del post che annuncia anche lei tra i leader del mondo che hanno raccolto più di 8 miliardi di dollari per la ricerca del vaccino. Qualche giorno fa Madonna aveva rivelato di essere stata contagiata e di aver sviluppato gli anticorpi. Su di lei, tuttavia, erano piovute critiche per aver preso parte al compleanno del fotografo Steven Klein a ridosso della malattia, motivo per cui ha ribadito di non essere più malata e, dunque, contagiosa.

“Giusto per chiarire le cose a chi preferisce credere ai titoli sensazionalistici piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus, al momento non sono malata", ha spiegato, aggiungendo che, probabilmente, ha contratto il covid-19 a Parigi tra fine febbraio e marzo, durante il suo ‘Madame X tour’. "In quel momento abbiamo pensato che io e altri artisti del mio show avessimo solo una brutta influenza. Fortunatamente ora stiamo tutti bene e in salute. Spero che questo chiarisca tutto! La conoscenza è potere!".

La parte francese del tour di Madonna si sarebbe dovuta concludere a Le Grand Rex di Parigi l'11 marzo, ma la cantante aveva dovuto cancellare le ultime due date proprio a causa dell'inizio della pandemia.