Madonna sta male e ferma il tour: "Dolore indescrivibile"

"Questa volta devo ascoltare il mio corpo": così Madonna, 61 anni, su Instagram ha annunciato di dover cancellare il suo tour. "Mentre stavo salendo le scale per cantare 'Batuka', sabato sera a Miami, ero in lacrime per il dolore", ha ammesso la popstar riferendosi a un "dolore indescrivibile" che la sta affliggendo da giorni. "Mi considero una guerriera non mi arrendo mai!! Tuttavia, questa volta devo ascoltare il mio corpo, accettando il dolore come fosse un avvertimento".

Madonna costretta a interrompere il tour per problemi di salute

A corredo del video che la mostra prima nel backstage e poi sul palco del concerto a Miami, la popstar ha spiegato che i medici le hanno consigliato di riposare il più a lungo possibile in modo da non infliggere ulteriori danni irreversibili al suo corpo: "Non ho mai lasciato che un infortunio mi impedisse di esibirmi, ma questa volta devo accettare che non c'è vergogna nell'essere umani e nel dover premere il pulsante di pausa". rugando e sondando e più lacrime. E dopo essersi scusata con i propri fan, Madonna li ha ringraziati per la comprensione, l'amore e il supporto: "Le cose devono cambiare, e cambieranno, perché Madame X è una guerriera. Buone feste a tutti".