Mahmood, gli sms con Salvini dopo la vittoria a Sanremo: cosa si sono scritti

Il giorno prima sei un giovane (e sconosciuto) cantante che arriva a Sanremo tra i big, il giorno dopo ti trovi una chiamata senza risposta di Matteo Salvini. E' quanto accaduto a Mahmood, vincitore dell'ultima edizione del Festival con il brano "Soldi", che è tornato a parlare della lettura politica che in molti hanno dato al suo trionfo.

"Non mi ha fatto piacere, ma l'ho vissuta poco - ha spiegato in un'intervista al Fatto Quotidiano - Le critiche costruttive mi fanno bene: devo ancora dimostrare tutto. Se però mi critichi per le origini di mio padre, allora è sbagliato tutto in partenza", visto che, aggiunge, "sono nato a Milano e sono italiano al 100%. Non sono un simbolo di niente e queste letture sono un buco nell'acqua. Se la mia vittoria aiuterà le famiglie miste ne sarò felice, ma la mia generazione è abituata all'integrazione".

Mahmood, gli sms con Matteo Salvini dopo la vittoria a Sanremo

Su Salvini ha svelato: "Credo abbia provato a telefonarmi il giorno dopo la vittoria, ma ho perso la chiamata perché è stata una giornata delirante. Poi ho letto una sua intervista in cui diceva che mi aveva mandato un sms. Ho controllato: aveva ragione. Erano così tanti che neanche l'avevo visto". E qui Mahmood legge il testo del'sms: "'Ciao, qui Matteo Salvini. Al di là dei gusti musicali (io preferisco altro), goditi il tuo successo!'. Gli ho risposto ringraziandolo".

Quanto alle affermazioni sui social che lo vogliono gay e lo invitano a rivelarlo, l'artista ha replicato al Corriere della Sera: "Io non ho mai detto di essere gay. La mia è una generazione che non rileva differenze se hai la pelle di un certo colore o se ami qualcuno di un sesso o di un altro. Io sono fidanzato, ma troverei poco educata la domanda se ho una fidanzata o un fidanzato. Specificare significa già creare una distinzione".

Infine, sulla polemica di Ultimo circa l'esito finale di Sanremo, non ha dubbi: "Non credo sia rosicamento - risponde sempre al Fatto Quotidiano - Durante la settimana di Sanremo hai troppa ansia, il clima è tremendo e straboccare dal vaso è un attimo. A lui è successo: magari pensava davvero quel che ha detto e magari invece non lo ridirebbe. Lo sa solo lui".