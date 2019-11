Mara Maionchi: “La Notte è una canzone per depressi”; Arisa tuona: “Datti una regolata”

Nel corso della penultima puntata di X Factor la giudice Mara Maionchi ha detto chiaramente cosa pensa del brano ‘La Notte’, definito come una canzone per donne depresse. La frase recuperata a distanza di qualche giorno non ha lasciato indifferente Arisa, interprete di quel brano nel Festival di Sanremo 2012, che attraverso due storie Instagram ha attaccato la ex collega per la definizione resa.

Arisa difende il brano 'La notte' e attacca la Maionchi

“Mara Maionchi dice: ‘la notte, una canzone perfetta per una donna depressa’. Siamo tutti depressi allora, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti”: ha esordito Arisa in una storia Instagram a corredo del momento del giudizio dato da Mara Maionchi durante X Factor: “Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono solo perché hanno un microfono davanti. La Notte è una canzone che analizza il dolore e lo sconfigge attraverso una nitida speranza: ‘la vita continuerà’”.

Poi ancora: “Io, noi, non siamo depressi. Siamo persone non superficiali. Il dolore a volte è necessario per crescere e apprezzare di più la gioia. Questi commenti non me li aspetto da te. Sei una madre, e io potrei essere tua figlia. Datti una regolata, e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne. Buon lavoro. E grazie sempre per il disturbo, mio”. Al momento la destinataria del commento non ha replicato e chissà che non lo faccia in diretta nella prossima puntata di X Factor.

