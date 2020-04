Cristiano Malgioglio, l'amico scomparso per coronavirus: "Manchi"

Cristiano Malgioglio affida a Twitter le sue parole d'affetto per Christophe, cantautore francesce scomparso pochi giorni fa. Daniel Bevilacqua - questo il vero nome dell'artista, di origini italiane - era stato ricoverato a fine marzo in un ospedale di Parigi per insufficienza respiratoria e la sua morte, secondo i media francesi, sarebbe legata al coronavirus. Aveva 74 anni.

Malgioglio esprime in un tweet la sua profonda stima, riaccendendo vecchi ricordi: "Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine italiana. Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere testi in italiano delle sue stupende canzoni come la magica 'Le dirò parole blu'. Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi".

Christophe, che raggiunse l'apice del suo successo negli anni '60, fu apprezzatissimo in Italia anche per un altro suo brano tradotto dal francese, 'Aline'.

