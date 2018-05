Malore per il “Gallo”, storico bassista di Vasco Rossi: ricoverato in terapia intensiva

Claudio Golinelli, per tutti 'il Gallo' - bassista di Vasco Rossi, ha accusato un malore durante le prove del “Vasco Non Stop Live” a Lignano Sabbiadoro (Udine) ed è stato subito ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Udine.

Salterà quindi sicuramente le prime tappe del tour, la cui data zero è prevista proprio a Lignano il 27 maggio per poi passare anche per Torino e Roma.

L’annuncio è stato dato sul profilo fb del rocker di Zocca. “Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all’ospedale…..mi auguro che si riprenda il più presto possibile”, si legge nel post.

Dopo la doppia data di Torino (1 e 2 giugno), il tour del “Komandante” toccherà Padova il 6 e 7, Roma l’11 e 12, Bari il 16 e 17, Messina il 21 giugno. Altri stadi, tra cui San Siro a Milano, sono stati già opzionati per il 2019.