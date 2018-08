Malore per Marilyn Manson

Concerto interrotto dopo solo cinque canzoni quello di Marilyn Manson sabato scorso in Texas. Secondo “Houston Press” il cantante sarebbe stato vittima di un’intossicazione alimentare. Manson sta portando in giro il suo “Twins of Evil: The Second Coming Tour” per promuovere l’album “Heaven Upside Down”.

Dopo l’esibizione della cover degli Eurythmics, “Sweet Dreams (Are Made of This)” il cantante ha avuto il primo malore; successivamente, dopo “Antichrist Superstar” ha dovuto lasciare il palco. Il live si è svolto sul palco del Cynthia Woods Mitchell Pavilion di Woodlands, in Texas. Si trattava del terzo concerto americano che fa parte di un tour iniziato il 16 agosto a Dallas e che terminerà il 31 ottobre ad Orlando, in Florida.

“Il mio caro amico, il signor Manson, non è decisamente in forma. Probabilmente adesso è nel suo tour bus e sta da schifo. Ho bisogno di qualcuno che canti con me la prossima canzone, quindi tirate fuori la voce e cercate di farlo stare meglio!” ha urlato ai fan Rob Zombie che l’ha sostituito sul palco. Manson già nello scorso luglio si era visto costretto ad annullare un concerto a Toronto e nel settembre del 2017 fu vittima del crollo di un pezzo di palco a New York che gli causò danni a gamba e caviglia.