Asta di cimeli dei Beatles, l'autografo di “Hey Jude” venduto per 910mila dollari

Il manoscritto di Paul McCartney con il testo di “Hey Jude” scritto a mano nel 1968 è stato venduto per la cifra incredibile di 910mila dollari durante un’asta organizzata in occasione del 50esimo anniversario della separazione dei Beatles.

Il prezzo finale è di oltre cinque volte la stima iniziale con cui il cimelio era stato messo in vendita dalla casa californiana Julien's Auctions, segnando il nuovo record per una singola pagina autografa di McCartney. L’asta si è svolta online a causa dell’emergenza coronavirus, anziché nella location originaria dell’Hard Rock Cafe di Times Square a New York. McCartney aveva scritto "Hey Jude" dopo la rottura di John Lennon dalla prima moglie Cynthia, a seguito dei suoi tradimenti con l'artista giapponese Yoko Ono. La canzone, pensata per confortare il figlio di Lennon, Julian durante il divorzio dei suoi genitori, era originariamente intitolata "Hey Jules".

Per l'asta dedicata ai 50 anni dello scioglimento dei Beatles, in catalogo c'erano circa 250 lotti, alcuni decisamente particolari, come, ad esempio, il palco in legno di un locale di Liverpool dove i giovanissimi Beatles suonarono prima di raggiungere il successo, che un collezionista ha pagato 25.600 dollari. Tra i cimeli anche un disegno di John Lennon e Yoko Ono pagato 93.750 dollari.

Aggiudicati anche la pelle di una grancassa con il logo dei Beatles utilizzata durante il primo tour americano del gruppo britannico nel 1964 venduta per 200mila dollari; una pagina scritta a mano della sceneggiatura di "Hello, Goodbye" (1967) battuta per 83.200 dollari; un posacenere appartenuto al batterista Ringo Starr e da lui utilizzato negli studi londinesi di Abbey Road acquistato per 32.500 dollari.