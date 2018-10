Marco Carta, un singolo per il coming out: "Ho chiuso gli occhi e l'ho baciato"

Il coming out pubblico da Barbara d'Urso a Domenica Live, ma Marco Carta non poteva non affidare una cosa così importante anche alla sua musica. E' disponibile da lunedì 29 ottobre, su tutte le piattaforme digitali, "Una foto di me e di te", il nuovo singolo con cui il cantante decide di non nascondersi più.

Il brano è una ballad malinconica e struggente, in cui l'artista si rivolge a un padre che non ha mai potuto conoscere. Un padre che lui aspetta "ancora sulle scale" e al quale, questa volta, ha deciso di raccontare la verità. "Avrei voluto renderti fiero di me e invece hai un figlio diverso", canta Marco in una delle strofe del brano. "Non è vero che sono sbagliato, se quella volta ho scelto di amare, ho chiuso gli occhi e dopo l'ho baciato", è un altro passaggio della canzone.

L'uscita del brano è stata preceduta dal coming out di Marco Carta su Canale 5, in diretta tv: "Ricordo il giorno del mio primo bacio, non il primo, ma quello che mi ha lasciato senza fiato, il primo bacio che ho dato a un ragazzo che ho amato - ha raccontato - Mi mancava non poter dare un bacio per strada al mio compagno o non poterlo prendere per mano al cinema. Adesso, magari non domani, ci vorrà un po', potrò farlo. Barbara sei la mia madrina di battesimo, sono felice, mi sento come se avessi trenta chili in meno. Per me questa è una scelta di libertà. Voglio liberare la mia anima, il mio corpo e anche la mia creatività". E ancora, a proposito della paura di come potrebbero reagire i suoi fan, ha aggiunto: "Spero che il mondo social mi accolga normalmente. Io sono felice, ho una persona accanto a me, ho un compagno".