Marco Carta: "Il furto per pubblicità? Sarei un deficiente"

Marco Carta è tornato a parlare del furto alla Rinascente di Milano per cui a settembre dovrà presentarsi davanti al giudice. Qualcuno ha insinuato che fosse una mossa del cantante per pubblicizzare l'ultimo album, ma su questo il vincitore di Amici è stato perentorio: "Se ho fatto tutto questo per pubblicità? Macché, sarei solo un deficiente".

Carta continua a proclamarsi innocente e il suo unico pensiero ora è rivolto al processo: "Non vedo l'ora che sia settembre, che finisca tutto e che io possa urlarlo al mondo - riporta Tv Blog - Come ho fatto a ritrovarmi in quella situzione? Non ero conscio di essere in una situazione del genere, altrimenti avrei fatto di tutto per evitarla o fermarla. Non mi sono reso conto di quello che stava succedendo".

Non può entrare nei dettagli, perché c'è un iter giudiziario in corso da rispettare, ma assicura: "Sono innocente ma non posso dire perché. A settembre saprete tutto e sarò felice". Infine sulla gogna mediatica: "Le critiche mi hanno fatto male. Bisognerebbe avere un patentino per scrivere sui social, bisognerebbe passare un esame. Non è possibile che si possano scrivere cose indicibili: bestemmie e insulti a muso duro, che non si possono neanche replicare. Sono state scritte cose pesanti e brutte. Ho una corazza, ma sono un essere umano: ho le mie fragilità anche io".