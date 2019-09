Matteo Nicoletta debutta come cantautore: ecco 'Olio di Palma', elogio alla cinica leggerezza

Matteo Nicoletta debutta come cantautore. Stasera, venerdì 20 settembre, l'attore romano partecipa al 'Roma Creative Contest' con il progetto musicale 'Olio di Palma', un’idea nata con l’amico Massimiliano Aceti per celebrare la cinica leggerezza che gli gira nella testa. Nicoletta, classe 1984, dà libero sfogo alla creatività con canzonette irriverenti, monologhi pungenti e stornelli dissacranti. Tra ironia, musica e poesia, salgono con lui sul palco anche Andrea Di Pasqua alla chitarra, Andrea Colicchia al basso e Alessio Brugiotti alla batteria.

“Siamo consapevoli che lo scherzo più divertente è prendersi sul serio. Non siamo cantautori tormentati che non riescono a trovare la loro dimensione in questo mondo. Non ci sentiamo geni incompresi. I nostri testi non sono figli della nostra sofferenza. Anzi, siamo in totale presa bene - spiegano - ingenui come i bambini e cinici come gli anziani amiamo affrontare temi poco impegnati cercando di non impegnarci troppo.”

Matteo è attualmente in TV: nei panni di Dario, il fedelissimo amico del protagonista, nell’irriverente serie comedy “Romolo+Giuly. La guerra mondiale italiana 2” (in onda fino a lunedì 14 ottobre su Fox, canale 112 di Sky) e sarà il protagonista assoluto di “Giochi da matti” su Blaze (canale 124 di Sky) da venerdì 11 ottobre alle ore 22.15. Con il suo piglio sarcastico e originale andrà alla scoperta di nuovi folli sport per creare delle olimpiadi alternative in un viaggio itinerante tra Scozia, Galles, Inghilterra, Germania e Finlandia.