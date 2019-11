Max Casacci, suoni e rumori in musica: "Nel 2020 un album senza strumenti" (VIDEOINTERVISTA)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Musica che parte da rumori, suoni naturali o artificiali. E' la nuova missione di Max Casacci, musicista e compositore - fondatore dei Subsonica - che dopo 'Ta 'Cenc', opera sonora realizzata esclusivamente con il suono di rocce calcaree (in collaborazione con Hati Suara) torna con 'Watermemories', presente come installazione a Biella, all'interno di Cittàdellarte, e disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

"E' un'opera sonora immersiva che si presenta in forma di brano musicale senza l'utilizzo di strumenti - ci ha spiegato -. Parte dai rumori della sorgente d'acqua di Biella e diventa un crescendo quasi orchestrale". L'utilizzo di suoni naturali, un ritorno all'essenzialità, che in un certo senso può essere considerato come qualcosa di rivoluzionario in ambito musicale: "Entrare in sintonia con la natura attraverso l'artificio tecnologico è una chiave rivoluzionaria in molti ambiti, non solo in quello musicale. In ambito musicale è appassionante il fatto di non governare il processo creativo, di cercare i suoni per come li trovi, cercare delle componenti melodiche dei suoni e provare a capire quello che succede, essere un passo indietro, un po' spiazzati davanti allo spettacolo della natura. Non si è più al centro ma spettatori, questa è una cosa rivoluzionaria nel processo creativo".

Un lavoro che lo sta appassionando talmente tanto da voler realizzare un intero album senza strumenti musicali, com ci ha svelato: "Spero di riuscirci entro la fine del 2020, solo partendo dai suoni e dai rumori".