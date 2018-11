Mel B, la confessione choc: "Sei strisce di cocaina al giorno, ho tentato il suicidio"

E' una rivelazione drammatica quella che Mel B fa nella sua autobiografia, "Brutally Honest". La cantante delle Spice Girls, che da poco hanno annunciato la loro imminente reunion, nel libro parla senza filtri del periodo più difficile della sua vita, quando era giudice di X Factor Uk e stava attraversando una tempesta dentro se stessa.

A riportarne qualche estratto è il Sun: "Sniffavo sei strisce di cocaina al giorno, quando ero giudice a X Factor. Era l'unica cosa che mi facesse andare avanti nella convivenza con il mio ex marito. Ero una persona triste e patetica. Ero fuori controllo. Ma la cocaina annebbiava il dolore e mi tirava su abbastanza per essere pronta a dimenticare tutto tranne lo show".

La dipendenza dalla droga, la depressione e poi la pagina più nera, il tentato suicidio. Voleva togliersi la vita, spaventata da un archivio di video hot che il suo ex poteva tirare fuori da un momento all'altro. "Volevo morire e ho ingerito 200 aspirine - racconta - Dopo che ognuna di quelle pillole mi scendeva in gola pensavo 'Sei sicura?' e ne prendevo un'altra. Il suicidio non era la risposta. Dovevo fare i conti con la mia vita. Dovevo andare in ospedale. Dovevo tirare fuori quelle pillole dal mio stomaco prima che succedesse qualcosa".