Ancora mistero sulla morte di Mia Martini, Leda Bertè: "Lividi sul cadavere"

"Ci sono troppi punti oscuri, anche se sono passati tanti anni credo sia giusto riparlarne". Così Leda Bertè sulle pagine di Spy riaccende i riflettori sulla morte di sua sorella Mia Martini, trovata senza vita nel '95 nell'appartamento di Cardano al Campo, in provincia di Varese, dove si era trasferita da appena un mese per stare più vicina al padre. E proprio il padre è uno dei grandi punti interrogativi - oltre che di sofferenza, stando ai loro racconti - delle sorelle Bertè.

"Io e Loredana abbiamo visto sul cadavere di nostra sorella dei lividi sia sulle braccia sia sulle gambe - ha raccontato Leda - Il che fa pensare a una discussione piuttosto violenta con qualcuno, forse con nostro padre a cui si era riavvicinata? Lui è sempre stato violento. E poi perché, subito dopo i funerali, senza dire niente a nessuno, lui ha fatto cremare il corpo? Devono ancora darmi delle spiegazioni".

Tanti i misteri intorno alla morte di Mia Martini, tornati alla ribalta anche grazie al film "Io sono Mimì". "L'idea di fare un film su mia sorella è stata mia - ha raccontato ancora la Bertè senior - Tre o quattro anni fa ho incontrato Luca Barbareschi, che ora ha prodotto il film, e gli ho consegnato un progetto per fare qualcosa su Mimì. Tant'è vero che avevo già scritto tutta la storia dei Bertè e avevo depositato alla Siae il fascicolo. Eppure, nonostante questo, non sono stata interpellata per la sceneggiatura, a differenza delle mie sorelle Loredana e Olivia". E qualche cosa da ridire ce l'ha avuta anche su Serena Rossi, protagonista del biopic: "Sarà pure brava a cantare, ma non ha niente a che vedere con Mia Martini, ovviamente. Fanno un film su Mimì e fanno cantare le sue canzoni a un'altra? Almeno come sottofondo potevano lasciare le voci originali".