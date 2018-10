Michael Bublé e il giallo "dell'ultima intervista" sul ritiro

La notizia che Michael Bublé aveva deciso di ritirarsi è arrivata un po' come uno shock. In un'intervista al magazine Daily Mail's Weekend, il cantante italocanadese ha parlato della malattia di suo figlio Noah, colpito due anni fa da un cancro al fegato e ora fortunatamente guarito. Per stargli vicino, Bublé aveva annullato tutti gli impegni professionali, per poi tornare trionfalmente alla musica. Il 16 novembre è in programma l’uscita del suo nuovo disco, dal titolo “Love”. L'ultimo? Secondo il tabloid pare proprio di sì, ma il management dell'artista smentisce.

​Michael Bublé annuncia il ritiro?

Nell'intervista al magazine britannico, Bublé parla soprattutto di come sia cambiata la sua vita e quella dei propri familiari dopo la malattia del piccolo Noah. “Tutto il mio essere è cambiato. La mia percezione della vita. Non so nemmeno se riuscirò a tenere questa conversazione senza piangere. E non ho mai perso il controllo delle mie emozioni in pubblico”, ha detto Bublé.

"La diagnosi mi ha fatto capire quanto fossi stupido a preoccuparmi di cose così poco importanti. Ero imbarazzato dal mio ego, per il fatto che avesse permesso questo senso di insicurezza. E così ho deciso che non avrei più letto il mio nome sulla stampa né una recensione. E non l'ho più fatto. Ho deciso che non avrei più usato i social media. E non l'ho più fatto", ha ammesso. "Non ho più lo stomaco per questo. Il narcisissimo della celebrità".

Però a un certo punto l'amore per la musica è tornato a farsi sentire prepotentemente e così Bublé è tornato in sala di registrazione. "Ho fatto questo album per tre motivi. Uno, perché sentivo un debito di gratitudine, più profondo di quando possa spiegare, verso i milioni di persone che in tutto il mondo hanno pregato per noi e ci hanno dimostrato vicinanza. Mi ha dato fede nell'umanità. Due, perché amo la musica e credo di poter continuare nel solco dei miei idoli. Tre, perché se il mondo stesse finendo - non solo il mio ma anche guardando alle agitazioni politiche in America e in Europa - non c'è momento migliore di questo per fare musica".

E qui arriviamo alla "frase incriminata".

Scrive Chrissie Iley Sul Daily Mail's Weekend:

All'improvviso di ferma. "Questa è la mia ultima intervista", dice decisamente solennemente. "Mi ritiro. Ho fatto il disco perfetto e posso lasciare ora che sono al top". In qualche modo, però, non credo intendesse davvero questo".

Arriva la smentita del management: è tutto falso

Il sito web del Daily Mail rilancia l'intervista con il titolo: "Michael Bublé LASCIA la musica dopo la dolorosa battaglia contro il cancro del figlio Noah che gli ha 'cambiato la vita' e rivela di aver chiuso con la celebrità nella sua ultima intervista". La notizia inizia a circolare finché sulla pagina Facebook ufficiale che raccoglie i fan del cantante, The Bublé Insider, compare il post di Michelle R. Larson, digital media manager a Bruce Allen Talent, che gestisce la carriera di Bublé: "Le voci e i report sul ritiro di Michael sono completamente false. Chiediamo a tutti di non condivdere queste storie da tabloid e cancellare i post che sono già stati condivisi su The Bublé Insider e su pagine personali. Grazie a tutti".