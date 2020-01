Michele Bravi chiede di patteggiare a un anno e sei mesi

Il cantante Michele Bravi, accusato di omicidio stradale, ha chiesto di patteggiare a un anno e sei mesi. Lo rende noto il suo avvocato Manuel Gabrielli al termine dell'udienza davanti al gup Aurelio Barazzetta che si è riservato di decidere nella prossima udienza fissata l'11 marzo. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano in cui, il 22 novembre 2018, perse la vita una donna di 58 anni che viaggiava in sella a una moto.

L'avvocato: "Michele Bravi distrutto, è vittima di questo procedimento"

"Sta vivendo male, anche Michele è una vittima di questo procedimento penale perché è un reato che può capitare a chiunque, potete comprendere il suo stato d’animo: è distrutto - dice il legale - Si è sempre comportato in modo corretto anche con le persone offese che non si sono costituite parte civile e sono state risarcite dall'assicurazione. Michele gli ha scritto una lettera due, tre mesi dopo il fatto per dirgli del suo dolore, per mostrargli la sua vicinanza e il vuoto che porta con sé".

Michele Bravi: "Non ho parlato per mesi, ho seguito terapia EMDR"

Proprio qualche giorno fa Michele Bravi è tornato in tv per la prima volta con un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a 'Verissimo'. "Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose - ha raccontato - Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile". E ancora: “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi – l'EMDR (terapia che si basa sul movimento degli occhi tra la psicoterapeuta e il paziente per elaborare il dolore, la stessa di cui parlò Elena Santarelli, ndr)– che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire”.