Annullati tutti i concerti dell’idolo delle ragazzine: la decisione dopo l'incidente

Poche ore fa è arrivato l’annuncio sui social che Michele Bravi, lo scorso giovedì sera, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che, purtroppo, ha visto morire una donna. Il cantante, ex di X Factor, si è detto scioccato e ha preso la drastica decisione di annullare i suoi prossimi concerti:

“Nel riguardo della sofferenza che si sta vivendo, non mi sento di affrontare gli impegni presi in precedenza, i concerti, gli incontri e qualsiasi altra attività mi porti ad espormi”, ha dichiarato il cantante al Corriere.

Michele Bravi, concerti annullati

I concerti annullati, nello specifico, sono quelli imminenti, del 25 novembre al Teatro Principe di Milano, in programma alle ore 17 e alle ore 21 e del 28 novembre in Largo Venue a Roma. L’ufficio stampa del cantante ha comunicato anche tutte le informazioni relative ai rimborsi dei biglietti che vi riportiamo di seguito:

-Biglietti acquistati presso i Punti Vendita TicketOne: Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto esclusivamente presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre mercoledì 15 dicembre I biglietti verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita). Non verranno rimborsate eventuali ulteriori commissioni (già effettuate e fatturate) applicate dal Punto Vendita in fase di acquisto.

-Biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center TicketOne: I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o telefonicamente tramite i Call Center TicketOne verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo le commissioni di servizio ed i costi di spedizione (già effettuati e fatturati) ed eventuali altri servizi acquistati, entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2018, come da modalità regolamentate nei termini e condizioni di acquisto del sito TicketOne.

Qui di seguito le istruzioni per richiedere rimborso:

1) Biglietti con ritiro sul luogo dell’evento o Stampa @ Casa: il cliente dovrà contattare il Costumer Service di Ticketone per chiedere il rimborso, entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2018, al seguente indirizzo e-mail: ecomm.customerservice@ticketone.it. Una volta effettuata la richiesta dovrà unicamente attendere il completamento delle operazioni di rimborso.

2) Biglietti ricevuti tramite Corriere Espresso: Il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre mercoledì 15 dicembre 2018 (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo, specificando che si tratta di una richiesta di rimborso: Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l'acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.

Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partire dal ricevimento della raccomandata e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo. Per ulteriori informazioni sui rimborsi è possibile può scrivere all'indirizzo email: info@vivoconcerti.com