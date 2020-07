Michele Bravi patteggia 1 anno e 6 mesi di carcere

Un anno e 6 mesi, con pena sospesa e non menzione sul casellario giudiziale, è quanto ha patteggiato il cantante Michele Bravi accusato di omicidio stradale. Il giudice ha accolto la richiesta della difesa in accordo con il pm Alessandra Cerreti. Come riporta MilanoToday.it, il gup Aurelio Barazzetta non aveva ammesso come parte civile l'Associazione familiari vittime della strada.

Bravi, il 22 novembre di 2 anni fa, mentre era a bordo di una vettura del car sharing, secondo quanto è emerso dal processo, con una manovra azzardata, facendo inversione, provocò l'incidente con una moto: nel sinistro morì la centaura, una donna di 58 anni. Il cantante, dopo aver vinto X Factor giovanissimo 7 anni fa, partecipò anche a Sanremo.

La Procura di Milano aveva dato parere favorevole alla proposta di patteggiamento del cantante a un anno e mezzo di carcere. Bravi ha già risarcito la famiglia della vittima, che quindi è uscita dal processo. Riguardo alla cifra, Manuel Gabrielli, l'avvocato, aveva spiegato che "sono dati riservati che nemmeno io conosco. La somma è stata pagata dalla compagnia di assicurazione".

L'incidente

Secondo le ricostruzioni della polizia locale immediatamente successive al fatto, l'ex protagonista del talent show si trovava alla guida di un'auto a noleggio ed avrebbe fatto un'inversione improvvisa del senso di marcia centrando una moto. Una ricostruzione contestata e smontata dal legale del cantante, secondo cui Bravi "al momento del sinistro non stava effettuando inversione ad U, bensì una svolta a sinistra per accedere ad un passo carraio". Inoltre, la moto condotta dalla vittima proveniva da dietro "rispetto al senso di marcia dell'autovettura guidata da Michele e, quindi, alle spalle di quest'ultimo. Al momento dell'impatto, l'auto di Michele aveva superato la riga di mezzeria per circa la sua metà, mentre l'impatto e' avvenuto in prossimità della portiera posteriore, lato guidatore".