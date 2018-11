Michele Bravi negativo ai test su alcol e droga, l'avvocato: "Dilaniato dal dolore"

"E' dilaniato dal dolore, non si toglie dalla testa quel momento". Queste le parole che l'avvocato Manuel Gabrielli ha rilasciato al Corriere della Sera riguardo al suo assistito, Michele Bravi, che giovedì sera a Milano è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna di 58 anni.

Secondo le ricostruzioni della polizia locale, il cantante 23enne, alla guida di un'auto a noleggio, avrebbe fatto un'inversione improvvisa del senso di marcia centrando una moto. Una ricostruzione contestata dal legale, secondo cui Bravi ha svoltato a sinistra per accedere a un passo carraio posto sull'altro lato della strada, scontrandosi contro l'altro veicolo a manovra già iniziata. Ora la parola spetta ai magistrati.

Michele Bravi è risultato negativo ai test su alcol e droga, ma è indagato per il reato di omicidio stradale, per cui, in caso di condanna, potrebbe scontare una pena da due a sette anni di reclusione.