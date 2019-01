Apprensione per la salute di Miguel Bosé, il cantante replica ai fan

"Sono in vacanza, sono molto tranquillo e felice e non risponderò a nessuna stupidaggine. Alé! Buon anno a tutti!". Così Miguel Bosè, 62 anni, ha voluto rassicurare i fan a proposito delle sue condizioni di salute. Nelle ultime settimane i sostenitori del cantante si sono mostrati in apprensione per il suo aspetto affaticato, ipotizzando che il loro beniamo potesse essere incappato in qualche problematica, ma si tratterebbe solamente di insinuazioni.

Bosé ha condiviso un post da una località marittima, luogo in cui sta trascorrendo le festività di inizio anno. Il volto appare disteso e deciso nello smentire i rumors circolati nelle ultime ore. "Festeggiando il nuovo anno in un paradiso, impossibile avere di meglio", ha scritto in un post pubblicato qualche ora prima, dove si è immortalato di fronte ad un paesaggio da sogno, con il mare alle spalle e la spiaggia intorno.

Giorni fa, già il manager dell'artista, Octavio Padilla, si era apprestato a spegnere i pettegolezzi: "Lui sta benissimo, posso solo dire questo", ha dichiarato. Parole confermate oggi dai fatti.

Miguel Bosé si separa dal marito Nacho Palau dopo 26 anni insieme

Nelle ultime settimane Miguel Bosé è tornato al centro dell'attenzione mediatica a seguito della separazione dallo scultore valenciano Nacho Palau, arrivata dopo 26 anni insieme. Secondo i quotidiani nazionali spagnoli, a separarsi non sono stati solo i due uomini ma anche i quattro figli nati da madre surrogata il 27 aprile 2011 (i gemelli Diego e Tadeo) ed il 29 giugno 2013 (i gemelli Ivo e Telmo).