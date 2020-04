Mika: "Sintomi Covid per i miei familiari, mia mamma ricoverata d'urgenza"

E' con un lungo post pubblicato su Instagram che Mika chiarisce i motivi per cui, negli ultimi tempi, si è collegato meno del solito via social. Dieci giorni trascorsi nel silenzio, che oggi scopriamo essere stati segnati dall'apprensione per la salute dei suoi familiari, alle prese con i sintomi del coronavirus, e della madre, che reduce dalla battaglia contro un tumore. "Voglio scusarmi per il recente silenzio - esordisce il cantante di origine libanese - La scorsa settimana è stata turbolenta per la mia famiglia come lo è stata per molti altri in tutto il mondo. I membri della mia famiglia, tutti a Parigi, hanno avuto sintomi di COVID-19. Domenica pomeriggio, proprio mentre stavo per andare in diretta in onda su Rai Uno in Italia (a Domenica In, ndr), mia madre è stata mandata in ambulanza in pronto soccorso. Sono stato costretto ad abbandonare la trasmissione e aiutare mio fratello e mia sorella a distanza".

Giornate difficili, in cui Mika ha dedicato tutte le sue energie alla famiglia. "Mia madre ha combattuto un cancro al cervello aggressivo - prosegue - Per questo motiv, con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate e ci hanno detto di prepararci al peggio. Ci siamo seduti a casa, gli uni separati dagli altri, incapaci di contattarla o di parlarle, proprio come molti di voi che state vivendo situazioni simili in questo momento. Ieri, per miracolo, siamo stati informati che si sta stabilizzando". Ora sembra che l'allarme stia lentamente rientrando: "Mi sento così incredibilmente grato di poter scrivere questo messaggio e un'enorme gratitudine per gli operatori sanitari che combattono questo virus in prima linea. Lo stiamo prendendo un giorno alla volta e siamo lontani dall'essere fuori dal bosco".

Infine, un pensiero a quanti stanno lottando contro il coronavirus, dagli infermieri, prima linea di questa battaglia, ai pazienti. "Il mio cuore va a chiunque sia affetto da questo terribile virus. Non essere in grado di parlare o vedere le persone che ami mentre soffrono e combattono è straziante, e voglio esprimere la mia più profonda vicinanza a coloro che si trovano attualmente nella stessa situazione e, peggio, a coloro che hanno perso qualcuno che amano. Dalla mia famiglia e io inviamo il nostro amore e la nostra compassione. Queste sono due cose che dovremo tenere con tutte le nostre forze, per superare le prossime settimane".