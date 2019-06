Revelation Tour, Mika in Italia: 12 Palasport, è il record per una star internazionale

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Bentornato Mika! Il cantante si riaffaccia sulla scena musicale con un nuovo progetto: 'Ice Cream', il nuovo singolo - in programmazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 maggio - anticipa l'album 'My Name Is Michael Holbrook'. Uscita prevista il 4 ottobre, a novembre parte il 'Revelation Tour'.

12 tappe in Italia, un record per una star internazionale, e il cantante le svela a Today con questo video esclusivo.

Le prevendite sono aperte da venerdì 7 giugno.

'Revelation Tour', le tappe

Sarà Torino (24 novembre, Pala Alpitour) la prima città del tour italiano di Mika: gli altri live sono il 26 novembre ad Ancona(PalaPrometeo); il 27 a Roma (Palazzo dello Sport); il 29 Casalecchio di Reno (Bologna, Unipol Arena); il 30 Montichiari (Brescia, PalaGeorge); il 2 dicembre Livorno (Modigliani Forum); il 3 Assago (Milano, Mediolanum Forum); il 1 febbraio 2020, Padova (Kioene Arena); il 2 Bolzano (PalaOnda); il 5 Napoli (Teatro PalaPartenope); il 7 Bari (Palaflorio); l'8 Reggio Calabria (Palacalafiore).

