Mina (ri)compare dopo anni: sui social la foto davanti alla tv

A distanza di 41 anni dall’ultima volta, Mina ha concesso l’accenno di un’apparizione che ha reso subito virale una foto tanto eccezionale. Di spalle mentre guarda la televisione, la cantante è stata immortalata dalla figlia Benedetta Mazzini che su Instagram ha postato lo scatto corredato dalla didascalia “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani”. Tra gli hashtag anche quelli #minamazzini e #mamy che tolgono ogni dubbio sull’identità della sagoma ritratta sulla sinistra di una scena tanto consueta per una famiglia quanto straordinaria per i fruitori dei social, considerando la drastica scelta dell’interprete tra le più intense della musica italiana.

Mina compare nella foto su Instagram: l’addio alle scene nel 1978

Era il 23 agosto 1978 quando Mina salì sul palco del ‘Bussoladomani’ di Marina di Pietrasanta, in Versilia, per cantare i suoi brani accompagnata dal maestro Pino Presti. Quello fu il suo ultimo concerto, l’ultima occasione in cui rilasciò un’intervista. Poi nulla, mai più nulla, determinata fino i fondo nel perseguire una decisione unica, formidabile nel suo genere. Un ritorno televisivo della 'Tigre di Cremona' è tra gli eventi più sperati da pubblico e addetti ai lavori, ultimamente ipotizzato nella forma di una possibile direzione artistica del Festival di Sanremo, ora nelle mani di Amadeus.

La cantante si è ritirata in Svizzera (ha acquisito la cittadinanza nel 1989) e non si è mai più mostrata né in televisione, né sul web, lasciando che fosse solo la sua voce a mandare avanti la carriera incentrata su un talento che non ha mai necessitato di apparenza, forte di una sostanza fuori dal comune che è sempre bastata a se stessa.