Mina canta napoletano in un duetto con Paolo Conte: come nasce "a minestrina"

Si intitola “a’ minestrina” il brano che Mina duetta insieme a Paolo Conte in lingua napoletana nell’ultimo album. Una raccolta di canzoni dal titolo “Maeba” sul cui significato aleggia ancora un alone di mistero: Mina non ne ha motivato ancora il senso lasciando ai fan libera interpretazione. Undici le canzoni contenute nel nuovo album.

Il duetto con Paolo Conte

A raccontare la genesi della collaborazione per il duetto tra Mina e Paolo Conte è il figlio della cantante, Massimiliano Pani. Proprio lui quindi, anche produttore della madre, al Corriere della Sera ha commentato: “Lui ha telefonato, mandato il provino e cantato, Mina ha subito accettato di buon grado”.

I successi di Mina e Celentano

Lo scorso dicembre è uscito “Tutte le migliori”: un cofanetto per contenere i successi di Mina duettati con Celentano e viceversa. Non solo, nello speciale box anche i brani più belli dei due cantautori della musica italiana, tra i più amati di tutti i tempi.