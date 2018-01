Ermal "Merdal" Meta: Morgan spara a zero, è guerra social

Ha il dente avvelenato Morgan. Sarà forse l'esclusione a Sanremo, oppure il periodo non particolarmente florido dal punto di vista artistico, e stavolta a farne le spese è Ermal Meta.

Ospite di Red Ronnie a Barone Rosso, su Roxy Bar Tv, l'ex leader del Bluvertigo, parlando di Meta, si lascia scappare un appellativo decisamente antipatico, anzi due: "merdal" e "meta-done". Apriti cielo. Il cantautore, che a febbraio vedremo sul palco dell'Ariston in coppia con Fabrizio Moro, non si è certamente fatto scivolare la cosa addosso replicando piccatamente su Twitter: "Caro @InArteMorgan anni fa in un'intervista dicesti 'se non amo l'uomo, non amo l'artista'. Spero che tu sia orgoglioso dell'uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose. #mah".

Morgan, ovviamente, non se lo è fatto ripetere due volte e ha subito risposto, sempre sul social: "Brillante replica quella di @MetaErmal devo dire. Non capisco come faccia però a non intendersi di merda visto che è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente. Inoltre andrà a #Sanremo con @FabrizioMoroOff". L'ultima parola però, almeno per ora, è di Meta: "Che tristezza Marco. Il primo viaggio che ho fatto appena ho preso la patente era per venire ad un tuo concerto. Che amarezza. Basta con queste cazzate, non sperperare il tuo immenso patrimonio musicale. Pubblica un disco e lasciaci tutti senza parole. Io almeno ti aspetto ancora".