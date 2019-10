Rissa tra Morgan e un paparazzo: "Il fotografo voleva che comprassi le mie foto"

Una foto scattata da un paparazzo 29enne al cantante Morgan in compagnia di una donna durante una passeggiata in corso Garibaldi, a Milano, è stata la miccia che ha acceso una lite tra i due, finita con l’intervento della polizia che ha denunciato il musicista per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il fotografo per tentata estorsione.

A ricostruire l'accaduto è la questura di Milano, intervenuta con alcune volanti per sedare la lite. Come raccontano Carmen Ranieri Guarino e Stiben Mesa Paniagua su Milano Today, a dare il la alla discussione sarebbero state le fotografie scattate dal paparazzo attorno all'1.15 di giovedì. Morgan, che era in compagnia di una ragazza di 30 anni, non avrebbe gradito e si sarebbe scagliato contro l'uomo strattonandolo con veemenza e pretendendo che eliminasse le immagini.

Fotografo tenta di estorcere denaro a Morgan

Pare che allora il fotografo abbia provato a estorcere del denaro al cantante: "Per quelle foto i giornali mi pagano 15mila euro, se volete compratele voi", avrebbe detto. Il tutto senza pretendere alcuna cifra, stando alla ricostruzione che la coppia ha fornito agli agenti intervenuti. Al termine della lite nessuno dei contendenti ha voluto andare in ospedale. La camicia del fotografo, un ragazzo italiano, secondo via Fatebenefratelli, era molto strappata ma le ferite erano, evidentemente, lievi.

Il caso Morgan e la sua situazione attuale

Per Morgan questo non è un periodo facile. A inizio ottobre era cominciato lo sgombero effettivo dei mobili del cantautore dalla sua abitazione pignorata. "Sul camion - aveva detto - ci sono oggetti messi alla rinfusa. Sai che questo servizio me lo fanno pagare 8000 euro? Uno viene sfrattato perché dicono che ha tasse arretrate, gli vendono la casa a un terzo del valore di mercato, non gli danno la procedura di solo indebitamento - e significa che non posso lavorare – però sgomberano e pago io". "Durante l'estate - aveva spiegato il musicista che ha trovato una sistemazione a Milano - ho avuto la tournée, tra la macchina e gli alberghi un posto dove stendermi l'ho trovato. Ora dormo in case in affitto momentaneo. Smantellare una casa così è sbagliato".