Sfratto definitivo per Morgan, le urla ai pubblici ufficiali: "Lei è un boia"

Sfratto definitivo per il cantante Morgan dalla sua abitazione di Monza. Dopo il rinvio della scorsa settimana per motivi di salute, questa mattina l'ufficiale giudiziario si è presentato alla porta di Marco Castoldi per dare effetto al pignoramento deciso dal Tribunale della stessa città a fine 2017, dopo che i giudici hanno accolto le richieste delle ex moglie del cantante, Asia Argento e Jessica Mazzoli, che lamentavano i mancati pagamenti degli alimenti per le figlie Anna Lou e Lara.

Nei mesi scorsi l'ex leader dei Bluvertigo, che doveva trovare un'ingente somma di denaro per sanare i suoi debiti, aveva rivolto degli appelli attraverso i media, invitato i suoi fan a un flash mob e pensato di trasformare l'abitazione in una sorta di museo. Ma tutti i tentativi si sono rivelati inutili.

"Lei è un boia"

"Stamattina dobbiamo eseguire lo sfratto, anzi lo sloggio''. Queste le parole pronunciate dall'ufficiale giudiziario che oggi si è presentato, insieme alla polizia di Stato, a casa del cantante. Non sono mancati momenti di tensione: "Ma lei è un boia - ha urlato, stando a quanto riporta AdnKronos, l'ex leader dei Bluvertigo ai pubblici ufficiali - loro sono venuti a portare fuori con la forza persone che non vogliono lasciare la loro abitazione, se capitasse a vostro padre o a vostro figlio non avreste quella faccia buffa che avete adesso''.

Lasciata la sua abitazione Morgan, con il volto molto provato, è stato 'assalito' dai cronisti e dai cameramen: "Continua ad essere casa mia anche se purtroppo ci sono degli invasori armati - ha sottolineato davanti alle telecamere - io non considero lecita la vendita dell'appartamento che io ho pagato. Io ho fatto un sacco di soldi ed è proprio per quello che la gente voleva soldi da me''. "Quando sono finiti - ha incalzato Morgan - loro mi hanno denunciato perché non potevo darglieli più'', e riferendosi, si può ipotizzare, alla ex moglie Asia Argento continua: ''Una di queste persone inizia con la 'A' ed è quella che ha firmato lo sgombero di questa casa, per sadismo e perché è cattiva'', e non risparmia accuse agli 'amici' che, come più volte ha detto il cantante, lo hanno lasciato solo, "sono degli egoisti, pensano solo ai loro nuovi dischi''. Dopo lo sfogo Morgan è salito in auto e con il braccio ha salutato i cronisti al grido ''su con il morale, non è successo niente, andiamo a fare la bohème ''.