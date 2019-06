Sgarbi trova casa a Morgan dopo lo sfratto

Contestualmente all’annuncio di aver messo a disposizione di Morgan il secondo piano di Palazzo Savorelli, a Sutri , Sgarbi ha chiesto al Governo di apporre un vincolo sulla casa di Monza da cui Morgan è stato sfrattato e che è stata messa all’asta. "Quella di Morgan è una casa museo. C’è di tutto: dai suoi strumenti musicali alle bobine con le registrazioni di ore di concerti e sessioni musicali con altri artisti. E poi libri, cimeli della storia della musica italiana e internazionale di artisti come Lennon o Byrne, vestiti, dischi, Cd, film e migliaia di libri” – ha spiegato – “Chiederò ai miei colleghi parlamentari di sottoscrivere una mozione che impegni il Governo ad agire, presto, in questa direzione".

Il Palazzo, che ha una storia secolare, è immerso in un grande parco ed ospita attualmente le iniziative culturali promosse da Sgarbi. "Ho impartito le necessarie direttive ai miei uffici - spiega Sgarbi in una nota diffusa su Facebook - perché, almeno fino alla scadenza del mio mandato, tra 4 anni, Palazzo Savorelli possa ospitare lo studio di Morgan. Qui potrà trasferirsi già nei prossimi giorni . L’arte e la creatività vanno sostenute in maniera concreta. Qui Morgan potrà insegnare il suo magistero ai giovani sensibili alla musica".

