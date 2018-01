E' morta la cantante France Gall

La cantante francese France Gall è morta oggi a 70 dopo una battaglia contro il cancro.

“Ci sono parole che non vorremmo mai pronunciare. France Gall ha raggiunto il paradiso il 7 gennaio dopo aver lottato per due anni, con discrezione e dignità, contro la recidiva del suo cancro” ha fatto sapere con un comunicato la sua addetta stampa Geneviève Salama.

La cantante si era ammalata di cancro al seno un anno dopo la morte del marito, il paroliere Michel Berger, nel 1992, ed era stata ricoverata a metà dicembre all’ospedale americano di Neuilly, vicino Parigi, per una grave infezione.

France Gall si era ritirata dalle scene dopo la morte della figlia Pauline nel 1997 ma era uscita dal silenzio nel 2015 per la commedia musicale “Résiste”.

Figlia di Robert Gall che aveva scritto canzoni per Aznavour e per Edith Piaf, divenne famosa non ancora sedicenne, quando nel 1963 incise il primo singolo ‘Ne sois pas si bête’ che raggiunse il primo posto delle classifiche francesi.

Nel 1969 partecipò al Festival di Sanremo con ‘La pioggia’ cantata in coppia con Gigliola Cinquetti. Nel '76 sposò il paroliere Michel Berger, paroliere, grazie al quale scoprì anche il teatro.

La sua hit mondiale resta ‘Sacré Charlemagne’ che vendette milioni di dischi.