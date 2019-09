E' morta la cantante Joana Sainz, uccisa durante il concerto da un fuoco d'artificio

Tragedia al concerto della Super Hollywood Orchestra a Las Berlanas, vicino Madrid, domenica 1 settembre. La cantante Joana Sainz, una dei 15 membri della band, è morta sul palco dopo l'esplosione di un fuoco d'artificio che l'ha colpita all'addome. A nulla sono serviti i soccorsi: l'artista, 30 anni, è arrivata in ospedale già morta, come fa sapere la BBC.

L'incidente con ogni probabilità è stato causato da un difetto di fabbricazione dell'ordigno utilizzato per lo spettacolo pirotecnico. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine.

Le migliaia di persone presenti al concerto si sono rese subito conto che era accaduto qualcosa di molto grave. Una scena drammatica ripresa da alcuni fan e pubblicata sui social. Dai video si sente il forte boato dell'esplosione, poi la cantante si accascia a terra mentre gli altri componenti della band le si precipitano intorno.

Wtf?! 🙈 Spanish pop star singer Joana Sainz Garcia (30) has died after being hit by an exploding firework during a concert last night. #dumbelivable pic.twitter.com/IfmNgh9AmE