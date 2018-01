E' morta Dolores O'Riordan, cantante e chitarrista dei The Cranberries

Lutto nel mondo della musica. E' morta all'età di 46 anni Dolores O'Riordan, cantante irlandese del gruppo "The Cranberries". Lo rende noto l'agente. La musicista, originaria di Limerick, portò la band al successo internazionale negli anni '90 con diversi singoli campioni di incassi tra cui Linger e Zombie.

La notizia è stata confermata dall'addetto stampa della cantante, Lindsey Holmes. "La cantante irlandese e internazionale Dolores O'Riordan è morta improvvisamente oggi a Londra. Aveva 46 anni". Questo il messaggio dell'agente secondo quanto riportato da diversi media inglesi. Al momento della morte, si legge ancora nello scarno comunicato, la cantante "era a Londra per una breve sessione di registrazione" .

L'agente ha aggiunto che "al momento non sono disponibili ulteriori dettagli" e che "i membri della famiglia sono devastati nel sentire le ultime notizie e hanno chiesto la massima privacy in questo momento molto difficile". Secondo il Daily Mail la morte sarebbe avvenuta in un hotel.

A giugno i Cranberries avevano annullato l'intero tour europeo a causa dei problemi di salute della cantante e chitarrista: "I medici hanno ordinato a Dolores O'Riordan di non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo per un problema non meglio specificato problema alla schiena".

Chi era Dolores O'Riordan

Cantante di origini spagnola ma naturalizzata irlandese, Dolores O'Riordan è nata a Limerick e cresciuta a Ballybricken. E' entrata entra a far parte dei Cranberries nel 1990 in sostituzione del cantante Niall Quinn. Dopo aver lasciato, seppur non ufficialmente, la formazione per intraprendere la carriera da solista nel 2003, era tornata nel gruppo nel 2009. La sua prima uscita solista è del 2004, per la colonna sonora del film di Mel Gibson La passione di Cristo; per promuovere questa sua prima prova è anche ospite al Festival di Sanremo lo stesso anno. Nel 2006 è stata annoverata tra le dieci donne più ricche d’Irlanda. La cantante si era separata dal marito Don Burton, manager dei Duran Duran, nel 2014 dopo vent'anni di matrimonio. Lascia tre figli.

In basso il video della canzone più celebre dei Cranberries, Zombie, "veemente denuncia contro la violenza sui bambini in Irlanda del Nord e capolavoro assoluto della O'Riordan", come riporta OndaRock.