Dolores O’Riordan, l’addio di Giuliano Sangiorgi: “Ti ho vissuta come un sogno”

“Ti ho vissuta sempre come un sogno. Lo sapevo che non avrei dovuto farlo. Avrei dovuto viverti come un giorno qualunque. Da sveglio, sveglissimo”: inizia così la il lungo post di addio che Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha dedicato a Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo dei Cranberries scomparsa all’età di 46 anni.

“Come una persona qualsiasi, magari conosciuta in un viaggio insieme. Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la generazione di “zombie” che hai lasciato orfana della voce più rivoluzionaria degli ultimi quarant’anni”.

“Avrei dovuto ridurle, quelle maledette distanze. Allora avrei capito che quella nostra canzone insieme stava succedendo davvero. E invece ho pensato: “non è possibile”, “non è reale”, “non sta succedendo a me, a noi”. È un sogno. Come un sogno ti ho sfiorato. Come un sogno ti ho salvato nel fondo più profondo della memoria. E come un sogno sei volata via” prosegue ancora il post che ripercorre il loro primo incontro.

Nell’ottobre del 2007 Dolores O’Riordan duettò con Sangiorgi nel brano intitolato ‘Senza fiato’. La canzone fa parte della colonna sonora di ‘Cemento armato’, film che segnava l’esordio da regista dello sceneggiatore Marco Martani. ‘Senza fiato’ è stata scritta dal cantante dei Negramaro e dalla ex voce dei Cranberries.

Morta Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries

La notizia della morte di Dolores O'Riordan, cantante irlandese che portò la band dei Cranberries al successo internazionale negli anni '90 con brani leggendari come Linger e Zombie, è stata resa nota dal suo agente.

L'agente ha aggiunto che "al momento non sono disponibili ulteriori dettagli" e che "i membri della famiglia sono devastati nel sentire le ultime notizie e hanno chiesto la massima privacy in questo momento molto difficile". Secondo il Daily Mail la morte sarebbe avvenuta in un hotel di Londra.