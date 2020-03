Coronavirus, è morta la mamma di Alex Baroni

Marina Marcelletti, madre di Alex Baroni, è morta dopo aver contratto coronavirus. Ad annunciarlo è la nipote Valeria Frasca in un post pubblicato su Facebook. "Oggi se n’è andata una mia zia adoratissima", si legge, "Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni".

Morta la mamma di Alex Baroni: non ci saranno funerali

"Parlare del proprio dolore sui social è cosa complicata e discutibile lo so. Ma per una volta infrango la regola", scrive ancora Valeria. Il cantautore morì a soli 35 anni la mattina del 13 aprile 2002. Era in coma dal 19 marzo, dopo che un'auto lo aveva investito mentre viaggiava in sella alla sua amata moto. "Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre chilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento. Marina ha preso il coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa".

