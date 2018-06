Lutto per Patty Pravo, è morta la mamma

Il decesso sarebbe avvenuto il 12 giugno, ma la notizia è trapelata solo oggi. Nessuna dichiarazione ancora da parte di Patty Pravo, che sta vivendo questo doloroso momento in forma privatissima, circondata solo dai familiari e dagli amici più intimi.

Grave lutto per Patty Pravo . E' morta a Venezia la mamma della cantante, la signora Bruna Camporin . Aveva 91 anni .

